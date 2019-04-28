События

02:38 28.04.2019

В Николаеве за ограбление местной жительницы задержан иностранец

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Николаевские правоохранители задержали иностранца, который в Центральном районе ограбил женщину, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"27 апреля около 6:00 в полицию поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что возле остановки общественного транспорта по ул. 3-й Слободской неизвестный мужчина неславянской внешности выхватил из ее рук мобильный телефон и скрылся", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в полицию обратилась подруга пострадавшей, которая стала свидетелем преступления. Прибывшим на место происшествия полицейским она предоставила описание грабителя и направление его движения.

"Получив ориентировку, бойцы начали поиски злоумышленника. Уже через несколько минут… правоохранители увидели похожего по описанию молодого человека, который при появлении полицейского авто попытался скрыться и избавиться от мобильного потерпевшей", - отметили в полиции.

Спецназовцы догнали грабителя и доставили в участок, где он был задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

"Им оказался 32-летний выходец из Кавазського региона, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления", - подчеркнули правоохранители.

Следователи сообщили иностранцу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК Украины "Грабеж".

В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения.

В настоящее время по данному факту продолжается досудебное следствие.

Полицейские устанавливают законность пребывания подозреваемого на территории Украины. Имущество пострадавшей изъято.

Теги: #николаев #украина #задержание #иностранец
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