События

01:31 28.04.2019

Порошенко принимает участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе

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Порошенко принимает участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе

Завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной и сыном Михаилом принимает участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе в Киеве, сообщила пресс-служба главы государства.

"Трепетное чувство для украинского христианина - быть на первом Пасхальном Богослужении Поместной Украинской Православной Церкви и встречать здесь Благодатный огонь со Святой земли. Вместе с Мариной и Михаилом молимся за мир, счастье и благополучие для Украины. Поздравляю всех с воскресением Христовым! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – написал П.Порошенко на странице в Фейсбук.

Президентская семья установила свечи, после чего вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания приняли участие в Крестном ходе.

Как отмечается, после этого продолжилось праздничное богослужение в Соборе.

Также П.Порошенко посетит утреннюю службу в соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Теги: #порошенко #украина #богослужение #пасха
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