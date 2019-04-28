Митрополит Епифаний встретил благодатный огонь в Михайловском Златоверхом соборе

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима в Михайловском Златоверхом соборе, сообщила пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что кроме Епифания священный огонь также встречали архиепископ Вышгородский Агапит и братия монастыря.

Ранее сообщалось, что символ доставили в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор.

В обнародованном в фейсбуке заявлении почетного патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета отмечается, что символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.

27 апреля в Иерусалиме сошел благодатный огонь в храме Гроба Господня.