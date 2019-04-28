Вместо "Укроборонпрома" планируют создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо ГК "Укроборонпром" будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, сообщила пресс-служба СНБО.

"Вместо госконцерна будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - сообщил С.Кривонос в эфире программы "Рандеву" на "5 канале".

По его словам, реформирование ГК "Укроборонпром" будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК.

"Согласно новому законопроекту будет ликвидировано очень большое количество существующих фирм "прокладок", - отметил замсекретаря СНБО.

Также он отметил, что законопроект предусматривает повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Как сообщалось, в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировали законопроект №10248 от 24 апреля 2019 года, в котором предусмотрена возможность ликвидации ГК "Укроборонпром".