События

22:44 27.04.2019

Патриарх Филарет: Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор

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Патриарх Филарет: Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет сообщил о прибытии благодатного огня во Владимирский собор.

В обнародованном в фейсбуке заявлении Филарет сообщил о прибытии в 21:00 благодатного огня в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор.

"Благодатный огонь торжественно встретили настоятель Владимирского собора протоиерей Борис Табачек вместе с духовенством храма, многочисленные прихожане, жители и гости Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.

"Пусть свет Благодатного огня будет символизировать и свидетельствовать о нашей твердой вере в Воскресение Христово, которое является главным праздником и событием в нашей жизни", - сказано в сообщении.

 

Теги: #филарет #огонь #украина #пцу
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