События

21:41 27.04.2019

Две исламистские группировки запрещены в Шри-Ланке после серии терактов

1 мин читать

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в связи с масштабными терактами, произошедшими на прошлой неделе, запретил две исламистские группировки, сообщают западные СМИ.

В частности, запрещена группировка "Таухид джамаат", боевиков которой считают основными подозреваемыми в серии взрывов. Так, по данным спецслужб, ключевой организатор атак и глава "Таухид джамаат" Захран Хашим погиб во время нападения на отель Shangri-La.

Решение о запрете группировок было принято в рамках экстренных мер, вступивших в силе после терактов.

На Шри-Ланке в прошлое воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Жертвами атак стали более 253 человека.

Ответственность за теракты брала на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Впоследствии силы безопасности задержали более 70 человек. Накануне при попытке задержания группы подозреваемых на востоке Шри-Ланки в одном из домов произошла перестрелка, а затем серия взрывов. В результате погибли 15 человек, в том числе шестеро детей.

Теги: #группировки #шри_ланка #запрет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:51 26.04.2019
Окружной админсуд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной админсуд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

19:14 26.04.2019
На Шри-Ланке во время рейдов полиции произошли три взрыва – СМИ

На Шри-Ланке во время рейдов полиции произошли три взрыва – СМИ

16:45 26.04.2019
Окружной админсуд Киева рассмотрит иск журналиста Дубинского о запрете политикам выезжать за границу в течение года после выборов

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск журналиста Дубинского о запрете политикам выезжать за границу в течение года после выборов

07:42 24.04.2019
Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

16:59 23.04.2019
ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

10:10 23.04.2019
День траура по погибшим в результате серии терактов проходит на Шри-Ланке

День траура по погибшим в результате серии терактов проходит на Шри-Ланке

07:52 23.04.2019
Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

03:39 23.04.2019
Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах

Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах

22:35 22.04.2019
Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

19:16 22.04.2019
Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину прибыл благодатный огонь из Иерусалима

Зеленский опровергает информацию турецких СМИ, что якобы отдыхает в Турции на яхте

Зеленский: если к вам приходят какие-то люди "от Зеленского", снимайте их на камеру и обращайтесь в правоохранительные органы

Украинского миллионера Климца арестовали в Москве за крупную взятку

Боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранено двое украинских военнослужащих

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за взрыва в жилом доме в Николаевской области погиб военнослужащий

Охрану правопорядка накануне Пасхи в Украине обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновицкой области, в результате чего пострадали пять человек

В Украину прибыл благодатный огонь из Иерусалима

Климкин: Россия продолжает пытать украинских политзаключенных

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня

"Желтые жилеты" призывают СМИ к беспристрастному освещению целей движения

Филарет: Мы недовольны статусом митрополии

На Харьковщине 17-летний подросток погиб от удара током, другой госпитализирован

Зеленский опровергает информацию турецких СМИ, что якобы отдыхает в Турции на яхте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА