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21:04 27.04.2019

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновицкой области, в результате чего пострадали пять человек

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Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновицкой области, в результате чего пострадали пять человек

Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в с.Острица (Черновицкая обл.) с участием трех легковых автомобилей, в результате чего пострадали пятеро человек, среди которых один ребенок, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня в 18:15 по спецлинии "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Острица. Произошло столкновение 3 автомобилей: "Volkswagen Golf", "ВАЗ 21015" и "Peugeot Expert". Пятеро человек травмированы. Среди них 9-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших доставили в местную больницу скорой помощи.

В настоящее время в полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #черновицкая_область #пострадавшие #дтп #украина
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