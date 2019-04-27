События

20:15 27.04.2019

В Украину прибыл благодатный огонь из Иерусалима

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В Украину из Иерусалима доставили благодатный огонь для верующих Православной церкви и всех желающих, делегация из 30 человек встретила огонь в аэропорту, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины осуществила визит в Израиль, где после посещения храма Гроба Господня привезла оттуда главный символ Пасхи - благодатный огонь.

По информации пресс-службы ПЦУ, после этого благодатный огонь будет доставлен в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний. Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу.

Как сообщалось, 27 апреля в Иерусалиме сошел благодатный огонь в храме Гроба Господня.

Теги: #огонь #украина #пцу #пасха
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