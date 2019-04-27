Климкин: Россия продолжает пытать украинских политзаключенных

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия продолжает пытать украинских политзаключенных.

"Россия незаконно продолжила (Владимиру – ИФ) Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО. Не новость, что России наплевать на международное право и любое другое законодательство, очевидно, им также наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломить!", - написал П.Климкин в микроблоге Твиттер днем в субботу.

Как сообщалось, "Верховный суд" Крыма принял решение не засчитывать время, проведенное украинским политзаключенным В.Балухом в следственном изоляторе, как день за полтора, тем самым продлив время его нахождения в российской колонии.