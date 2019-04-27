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19:01 27.04.2019

Климкин: Россия продолжает пытать украинских политзаключенных

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Климкин: Россия продолжает пытать украинских политзаключенных

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия продолжает пытать украинских политзаключенных.

"Россия незаконно продолжила (Владимиру – ИФ) Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО. Не новость, что России наплевать на международное право и любое другое законодательство, очевидно, им также наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломить!", - написал П.Климкин в микроблоге Твиттер днем в субботу.

Как сообщалось, "Верховный суд" Крыма принял решение не засчитывать время, проведенное украинским политзаключенным В.Балухом в следственном изоляторе, как день за полтора, тем самым продлив время его нахождения в российской колонии.

Теги: #балух #украина #политзаключенные #климкин #мид
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