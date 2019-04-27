Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики в субботу накануне Пасхи по состоянию на 18.00 пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, среди украинских военных потерь нет, сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новоселовка Вторая ; из ручных противотанковых гранатометов - вблизи города Красногоровка; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Широкино и Лебединское", - говорится в сообщении штаба в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из станковых противотанковых гранатометов обстрелял позиции ВСУ в районе населенного пункта Луганское.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отмечает штаб ООС.