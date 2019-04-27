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16:24 27.04.2019

Филарет: Мы недовольны статусом митрополии

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Филарет: Мы недовольны статусом митрополии

Православная церковь Украины недовольна статусом митрополии и надеется, что когда-то мировое православие признает украинскую церковь патриархатом, заявляет почетный патриарх ПЦУ Филарет.

" ПЦУ официально признана Вселенским патриархом. Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы не удовлетворены статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов. Я - третий патриарх. А до меня были патриарх Владимир, патриарх Мстислав. Патриархи были! ", - сказал Филарет в интервью Радио Свобода.

"И поэтому для Украины мы патриархат. А для внешнего мира, то есть для православного мира, мы Киевская митрополия. Но верим, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом. Когда объединим все украинское православие в одну церковь, придет время признание Киевского патриархата. Когда будет? Будет это тогда, когда объединим все украинское православие в одну церковь, тогда и придет время чем признание Киевского патриархата", отметил Филарет.

Он убежден, что придет время, когда все православные церкви, в том числе и русская, признают Православную церковь Украины.

"Мы убеждены, что придет время, когда все церкви, в том числе и русская, признают украинскую церковь. Почему признают? А потому, что она большая, почти равная будет Московскому патриархату, и не признавать такую церковь - невозможно", - сказал Филарет.

Теги: #филарет #украина #пцу
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