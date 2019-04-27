События

16:10 27.04.2019

На Харьковщине 17-летний подросток погиб от удара током, другой госпитализирован

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На Харьковщине 17-летний подросток погиб от удара током, другой госпитализирован

В Сахновщинском районе Харьковской области два 17-летних подростка, решив покататься на вагонах, получили удар током, в результате чего один из них погиб, другой госпитализирован в реанимационное отделение харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

"Установлено, что подростки, развлекаясь, залезли на вагоны и в результате несчастного случая прикоснулись к электросети. В результате происшествия один из несовершеннолетних погиб на месте, а другой получил 70% ожогов тела", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Теги: #украина #полиция #харьковская_область
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