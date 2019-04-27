События

15:08 27.04.2019

Зеленский опровергает информацию турецких СМИ, что якобы отдыхает в Турции на яхте

1 мин читать
Зеленский опровергает информацию турецких СМИ, что якобы отдыхает в Турции на яхте

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опровергает распространенную турецкими СМИ информацию о том, что он якобы отдыхает в Турции на большой яхте.

"Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми", - цитирует В.Зеленского его пресс-служба.

В переданном агентству "Интерфакс-Украина" заявлении отмечается, что в некоторых СМИ Турции, в частности, в издании Milliyet появились фейковые новости о новоизбранном президенте Украины, который якобы намерен отдыхать в Турции на яхте длиной 40 метров.

"К сожалению, создание фейков и распространение недостоверной информации – одна из болезней современных медиа - не имеет границ. В том числе, географических. Пресс-служба Владимира Зеленского официально опровергает эту информацию. И настаивает на опровержении этой ложной информации турецкими СМИ, в том числе, изданием Milliyet", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 26 апреля утром В.Зеленский написал на своей странице в Facebook, что вылетел в Турцию, куда повез на отдых своих детей.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело", - сообщил в пятницу В.Зеленский.

В.Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца, и в Украину он вернется через два дня.

Теги: #зеленский #турция #опровержение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 27.04.2019
Зеленский опровергает информацию турецких СМИ, что якобы отдыхает в Турции на яхте

Зеленский опровергает информацию турецких СМИ, что якобы отдыхает в Турции на яхте

14:29 27.04.2019
Зеленский: если к вам приходят какие-то люди "от Зеленского", снимайте их на камеру и обращайтесь в правоохранительные органы

Зеленский: если к вам приходят какие-то люди "от Зеленского", снимайте их на камеру и обращайтесь в правоохранительные органы

12:11 27.04.2019
Путин не исключил переговоров с Зеленским

Путин не исключил переговоров с Зеленским

11:05 27.04.2019
Турецкие отельеры попросят гостей не брать больше еды, чем они могут съесть

Турецкие отельеры попросят гостей не брать больше еды, чем они могут съесть

10:23 27.04.2019
Тимошенко: надо дать возможность президенту выполнять свои полномочия, определенные Конституцией

Тимошенко: надо дать возможность президенту выполнять свои полномочия, определенные Конституцией

20:35 26.04.2019
Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

20:34 26.04.2019
У Зеленского считают, что роспуск Рады по-прежнему возможен из-за отсутствия коалиции

У Зеленского считают, что роспуск Рады по-прежнему возможен из-за отсутствия коалиции

20:21 26.04.2019
Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

20:14 26.04.2019
Полиция не нашла взрывчатки в историческом музее и метро в центре Харькова

Полиция не нашла взрывчатки в историческом музее и метро в центре Харькова

20:05 26.04.2019
Глава КС подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом, но закон о люстрации с ним не обсуждал

Глава КС подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом, но закон о люстрации с ним не обсуждал

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: если к вам приходят какие-то люди "от Зеленского", снимайте их на камеру и обращайтесь в правоохранительные органы

Украинского миллионера Климца арестовали в Москве за крупную взятку

Боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранено двое украинских военнослужащих

Два неисполнительных директора Ferrexpo отказались баллотироваться на следующий срок в дирекцию компании

На экс-нардепа Крючкова, подозреваемого в нанесении ущерба более 346 млн грн, надели электронный браслет - Нацполиция

ПОСЛЕДНЕЕ

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Причиной взрыва на шахте под Луганском стало нарушение техники безопасности

В Днепре сожгли авто главреда газеты

Канал нелегальной миграции перекрыла во СБУ Львовской области

Сообщение о минировании харьковского аэропорта не подтвердилось

На Пасху погода будет дождливой, но теплой

На луганской шахте погибли 13 горняков, судьба четырех остается неизвестной

ГБР заставило военнослужащего вернуть в бюджет 745 тыс. грн за пропавшее топливо

Из харьковского аэропорта эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

Украинского миллионера Климца арестовали в Москве за крупную взятку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА