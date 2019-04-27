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14:29 27.04.2019

Зеленский: если к вам приходят какие-то люди "от Зеленского", снимайте их на камеру и обращайтесь в правоохранительные органы

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Зеленский: если к вам приходят какие-то люди "от Зеленского", снимайте их на камеру и обращайтесь в правоохранительные органы

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский предупреждает украинцев об аферистах, которые сейчас пытаются совершать те или иные действия якобы от его имени, призывает фиксировать таких людей и обращаться в правоохранительные органы.

"Я сейчас вам хочу рассказать про такую новую "секту" под названием "Мы – люди Зеленского, мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, облсоветам, судьями прокурорам, представителям бизнеса, малого, среднего или крупного, говорят, что мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский. Смотрите, таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", - сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу на его странице в Facebook.

"Поэтому если к вам обратятся такие люди, пожалуйста, покажите им это видео, а лучше – снимите их на камеру, а еще лучше – обратитесь в правоохранительные органы. Мы можем победить эту мерзость только вместе", - отметил В.Зеленский.

Теги: #аферисты #зеленский #предупреждение
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