События

13:58 27.04.2019

В Днепре сожгли авто главреда газеты

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В Днепре сожгли авто главреда газеты

В г. Днепр сожгли автомобиль главного редактора газеты "Зоря" Владимира Песоцкого, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко со ссылкой на сообщение Днепропетровской облорганизации НСЖУ.

"Поджог продолжает серию запугиваний огнем журналистов в Днепропетровской области. В свое время подожгли автомобиль тоже главного редактора "Зори" (в то время) Ксении Зайцевой. В Каменском сгорело авто известного журналиста и редактора Сергея Гузя. Так же в Каменском выгорела редакция местного издания "Событие", - написал С. Томиленко в Фейсбук.

Лидер НСЖУ напомнил, что ни один из предыдущих поджогов журналистского имущества должным образом не расследовался, а безнаказанность приводит к новым атакам и запугиваниям.

"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с коллегами из Днепра, с Днепропетровской облорганизацией НСЖУ. Поджоги и ненаказуемость за наглые преступления против журналистов - однозначное наступление на свободу слова", - отметил С. Томиленко.

Теги: #днепр #украина #томиленко #нсжу
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