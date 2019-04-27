Канал нелегальной миграции перекрыла во СБУ Львовской области

Нелегальных мигрантов из Азии и организаторов их переправки в ЕС задержали сотрудники управления СБУ во Львовской области, сообщает пресс-служба управления.

Как указано в сообщении, сотрудники СБУ задержали трех граждан одной из стран Азии при попытке нелегального пересечения границы Украины и Польши возле села Глиницы Яворовского района.

Одновременно во Львове сотрудники СБУ задержали граждан Украины и Бангладеш во время получения 25 тысяч грн за переправку нелегалов.

Организаторам уже выдвинули подозрение в организации незаконного пересечения граждан через государственную границу. Они задержаны на основании статьи 208 ПК Украины.