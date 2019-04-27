На Пасху погода будет дождливой, но теплой

В ближайшие сутки погода в Украине будет более дождливой и пока ещё тёплой, сообщает Гидрометцентр

В Украине, кроме южных и Кировоградской областей, кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°; днём 19-24°, на крайнем западе 15-18°.

В Киеве - кратковременный дождь, местами гроза; температура воздуха ночью 10-12° тепла, днём 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 апреля самая высокая температура воздуха днём была +28,9 ° в 2012г., самая низкая ночью -1,0 ° в 1902г.

В понедельник, 29 апреля, ожидаются кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значительный дождь.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°, на севере Левобережья 3-8°; дневная температура снизится до 11-16°, на юге местами 20-22°.

В Киеве - кратковременные дожди, грозы; температура воздуха ночью 8-10° тепла, днём 12-14°.