Из харьковского аэропорта эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

В субботу около 9:00 в полицию поступила информация о закладке взрывчатки в Международном аэропорту "Харьков".

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области

Начиная с 21 апреля, в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.