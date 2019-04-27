События

10:37 27.04.2019

Из харьковского аэропорта эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

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Из харьковского аэропорта эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

В субботу около 9:00 в полицию поступила информация о закладке взрывчатки в Международном аэропорту "Харьков".

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области

Начиная с 21 апреля, в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.

Теги: #минирование #украина #полиция #харьков #аэропорт
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