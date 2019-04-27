События

08:59 27.04.2019

В аэропорту Львова пограничники задержали гражданина Венгрии, разыскиваемого Интерполом

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В аэропорту Львова пограничники задержали гражданина Венгрии, разыскиваемого Интерполом

Пограничники в Международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого разоблачили иностранца, который находился в международном розыске, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера пограничники Львовского отряда в международном авиационном пункте пропуска "Львов" во время осуществления мер контроля разоблачили мужчину, который находился в международном розыске за подделку документов", – сказано в сообщении ведомства, обнародованном в субботу утром.

Пограничники уточнили, что задержанным оказался гражданин Венгрии, который прилетел рейсом "Лондон-Львов". Во время проверки документов венгра сотрудники погранконтроля зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу же был задержан правоохранителями.

По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве, а самого задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

Теги: #львов #украина #интерпол #иностранец
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