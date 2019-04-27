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08:29 27.04.2019

С 28 апреля по 2 мая на мосту Патона в Киеве будет частично ограничено движение транспорта

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С 28 апреля по 2 мая на мосту Патона в Киеве будет частично ограничено движение транспорта

В связи с проведением ремонтных работ с 28 апреля по 2 мая на мосту Патона в Киеве будет частично ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 8:00 28 апреля по 6:00 2 мая в связи с выполнением работ по ремонту плиты проезжей части на мосту им. Е. О. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении б-ра Дружбы Народов", - говорится в сообщении, на сайте мэрии в четверг вечером, со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Укравтодор".

В Корпорации просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Теги: #киев #движение #украина #мост
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