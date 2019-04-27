Боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранено двое украинских военнослужащих

Боевики незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм, также были совершены обстрелы из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 18 раз обстреляли позиции ООС: трижды из минометов калибров 120 и 82-мм, - вблизи Авдеевки; четыре раза из минометов калибра 120-мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Павлополя; дважды из минометов калибров 120 и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Песок; дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе Опытного и Марьинки; из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у Опытного; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Марьинки и Чермалыка; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Гнутово; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики пять раз обстреляли позиции украинских подразделений: из минометов калибра 120-мм - в районе Луганского; из минометов калибра 82-мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе Крымского; из минометов калибра 82-мм - в районе Светлодарска; из вооружения боевых машин пехоты - в районе Крымского; из стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.

По данным украинской разведки, 26 апреля два боевика было уничтожено, четыре - ранены. Также военнослужащие ООС уничтожили грузовик НВФ.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Чермалык, в результате чего получил ранения местный житель", – добавили в пресс-центре штаба ООС.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно тактического группировки "Восток": у Новоселовки Второй - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – отметили в штабе.