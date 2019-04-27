Суд вернул государству часть долга в 10,4 грн за использование товарно-материальных ценностей госматериального резерва

В Запорожской области суд взыскал с правопреемника-должника 10,4 млн грн за использование переданных Государственным агентством резерва Украины на условиях товарного кредита в конце 1990-х товарно-материальных ценностей, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"В Государственный бюджет уже взыскано 10,4 млн грн, что составляет четверть суммы от общего долга", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

По информации прокуратуры, в 1998 году одному из государственных предприятий Запорожской обл. Государственным агентством резерва Украины передано на условиях товарного кредита товарно-материальные ценности государственного материального резерва. По условиям договора за их использование Госпредприятие должно было уплатить определенную сумму.

Несмотря на невыполнение условий договора, относительно полноты и своевременности расчетов за использование ценностей материального резерва, Госагентство резерва Украины в 2014 году обратилось в хозяйственный суд Запорожской обл. с иском о взыскании такой задолженности. Однако в удовлетворении иска было отказано.

"Защищая государственные интересы, прокуратура Запорожской обл. осуществила вступление в рассмотрение указанного дела. При активной позиции органов прокуратуры, по результатам неоднократного рассмотрения судами иск в 2014 году был удовлетворен. С Государственного предприятия в пользу Государственного агентства резерва Украины взыскано 39,4 млн грн", – сказано в сообщении.

Также отмечено, что после принятия в судебном деле окончательных решений Госпредприятие - должник как юридическое лицо прекращено.

При длительной бездеятельности как Госагентства резерва Украины, так и госисполнителя, вопрос о возложении обязанностей по уплате указанной значительной суммы в Госбюджет Украины на правопреемника приостановленного должника не решался.

Прокуратура области в ноябре 2018 обратилась в суд с заявлением о замене должника - Госпредприятия его правопреемником - одним из мощных и действующих хозяйственных обществ Запорожской обл. Судами первой и апелляционной инстанции доводы прокурора признаны обоснованными и в феврале текущего года заявление было удовлетворено.