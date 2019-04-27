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04:21 27.04.2019

Саудовская Аравия и другие страны готовы нарастить поставки нефти, соглашение достигнуто – Трамп

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Саудовская Аравия и другие страны готовы нарастить поставки нефти, соглашение достигнуто – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличении экспорта нефти.

"Говорил с Саудовской Аравией и с другими (государствами - ИФ) об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Президент США не уточнил, о каких "других" странах идет речь.

Ранее на этой неделе Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В ноябре 2018 года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти для восьми стран, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Среди них были Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

Затем Д.Трамп заявлял, что страны-члены ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, легко смогут заменить Иран на рынке нефти после мер США против Тегерана. Также в Белом доме заявляли, что США вместе с Саудовской Аравией и ОАЭ намерены поддерживать предложения на рынке нефти в связи с решениями по Ирану.

Теги: #сша #саударавия #нефть #поставки
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