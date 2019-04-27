Троих подростков, избивших до смерти несовершеннолетнего во Львовской области, взяли под стражу

Жолквовский районный суд принял решение взять под стражу троих несовершеннолетних, избивших до смерти подростка без права внесения залога, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Одному 15-летнему юноше и двоим 17-летним объявлено подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть и за вымогательство с нанесением телесных повреждений.

Как сообщалось, в ночь на 13 апреля трое несовершеннолетних до смерти избили 17-летнего юношу за долг в 12 тыс. грн. Они закопали тело неподалеку от дома.

Также подростки сфотографировали тело убитого и один из них выложил это фото в социальной сети. После появления этого фото в полицию поступило заявлений о возможном убийстве юноши и вскоре троих подростков задержали сотрудники полиции.