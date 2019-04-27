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01:45 27.04.2019

МИД Украины работает над новыми антироссийскими санкциями из-за раздачи паспортов на оккупированном Донбассе

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МИД Украины работает над новыми антироссийскими санкциями из-за раздачи паспортов на оккупированном Донбассе

Украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России: секторальных и экономических", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу.

Глава МИД подчеркнул, что Украина будет настаивать на введении не персональных санкций, как было после агрессии в Керченском проливе, а более жестких – секторальных или экономических ограничений.

П.Климкин предположил, что под санкции могут попасть "люди и компании, которые составляют основу кремлевского режима".

"Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", - добавил он.

Теги: #санкции #россия #украина #мид
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