В Киеве во время воспламенения на АЗС погиб сотрудник станции

В Киеве на ул.Бережанской, 15 во время воспламенения неизвестного вещества на автозаправочной станции погиб сотрудник АЗС, сообщает портал "dtp.kiev.ua".

"Предварительно, воспламенилось неизвестное вещество на заправке. К сожалению, один из сотрудников от полученных травм скончался", – сказано в сообщении на странице портала в пятницу вечером.

Также сообщается, что на месте работает патрульная полиция, СОГ, скорая помощь, бойцы ГСЧС и АРЗ СП.

Причину взрыва выясняет следствие.