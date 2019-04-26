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23:36 26.04.2019

В Киеве во время воспламенения на АЗС погиб сотрудник станции

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В Киеве во время воспламенения на АЗС погиб сотрудник станции

В Киеве на ул.Бережанской, 15 во время воспламенения неизвестного вещества на автозаправочной станции погиб сотрудник АЗС, сообщает портал "dtp.kiev.ua".

"Предварительно, воспламенилось неизвестное вещество на заправке. К сожалению, один из сотрудников от полученных травм скончался", – сказано в сообщении на странице портала в пятницу вечером.

Также сообщается, что на месте работает патрульная полиция, СОГ, скорая помощь, бойцы ГСЧС и АРЗ СП.

Причину взрыва выясняет следствие.

Теги: #киев #азс #чп #жертва #украина
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