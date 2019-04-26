Cельхозземли стоимостью 46,5 млн грн возвращены в собственность государства

Балаклейский районный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству почти 415 га сельскохозяйственных земель стоимостью около 46,5 млн грн на территории Шебелинского сельского совета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, эти земли в конце 2014 года на основании приказов ГУ Госземагентства в Харьковской области были переданы в аренду на 49 лет местному жителю. Земля выделялась без торгов для ведения фермерского хозяйства, однако арендатор его не создал, а передал все участки в субаренду одному из ЧАО уже через несколько месяцев после того, как сам получил их в пользование.

"Поскольку земли не были использованы арендатором по целевому назначению, прокуратура обратилась с иском в суд об отмене договоров аренды и субаренды и возвращении земель в собственность государства. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены районным судом. Продолжается время на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении пресс-службы.