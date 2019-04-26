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20:14 26.04.2019

Полиция не нашла взрывчатки в историческом музее и метро в центре Харькова

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Полиция не нашла взрывчатки в историческом музее и метро в центре Харькова

Полицейские обследовали территорию исторического музея, площадь Конституции и одноименную станции метро в Харькове, взрывных устройств не обнаружили.

"Полицейские провели тщательный осмотр еще трех объектов. В ходе проверки специалисты осмотрели 10тыс. 77 кв.м. помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1045 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено ", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, ранее в пятницу в полицию поступила информация о минировании 5 гостиниц и гимназии №83. Она оказалась ложной.

Начиная с 21 апреля, в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.

Теги: #минирование #опровержение #харьков
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