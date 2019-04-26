Поезд Кошице-Мукачево стартует 9 июня с EUR7,5 за место

Проезд в поезде Кошице (Словакия) – Мукачево (Украина), первый рейс которого назначен на 9 июня этого года, будет стоить около EUR7,5, сообщила "Укрзализныця" в пятницу.

"Расписание будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование", – указывается в релизе.

"Укрзализныця" уточняет, что из Мукачево в Кошице можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за 4 часа. Поезд будет курсировать по маршруту Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево.

Как сообщалось, решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево - Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии. Перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку "Укрзализныця" не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.

Успешная тестовая поездка по маршруту была осуществлена 2 апреля этого года.