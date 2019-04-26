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20:05 26.04.2019

Глава КС подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом, но закон о люстрации с ним не обсуждал

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Глава КС подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом, но закон о люстрации с ним не обсуждал

Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявляет, что уже более 10 лет знает адвоката Андрея Богдана, который в настоящее время работает с командой победившего на президентских выборах Владимира Зеленского, подтвердил, что встречался с ним в начале марта сего года, однако закон о люстрации с ним не обсуждал.

"Я знаю господина Богдана более 10 лет. Он известный адвокат, профессионал своего дела. О встрече, то она не была тайной – тайная это где-то подпольно встреча. А так официально он через приемную попросил о встрече и мы в начале марта встретились. И действительно, вопрос был после ситуации, после нашего решения о незаконном обогащении. Сами понимаете, поднялась большая волна, в том числе и в политических штабах… О люстрации мы не разговаривали", - рассказал С.Шевчук в эфире программы "Ваша Свобода" на "Радио Свобода" в пятницу.

По его словам, это было связано с тем, что В.Зеленскому задавали вопросы дипломаты о его позиции и планах в связи с признанием Конституционным судом неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, и А.Богдан выяснял, "как выйти из ситуации, какой принять правильный закон новый".

При этом С.Шевчук подчеркнул: "Я никогда ни с кем не обсуждаю дела, которые находятся в производстве".

Как известно, Конституционный суд рассматривает дело о конституционности отдельных положений закона об очищении власти, принятого Верховной Радой в сентябре 2014 года.

В соответствии с законом лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее, чем на 10-й день с начала проведения проверки в учреждении подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки (или о применении к ним запрета нахождения на должности, или о том, что они не попадают под проверку).

Согласно закону, меры по очищению власти предпринимаются в отношении премьера, первого вице-премьера, вице-премьера, руководителей центральных органов исполнительной власти, глав Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, генпрокурора, глав силовых ведомств, должностных лиц Вооруженных сил Украины, членов Высшего совета правосудия, членов высшей квалификационной комиссии судей, судей, руководителя государственной судебной администрации Украины, его первого заместителя и заместителя, и других.

Теги: #люстрация #зеленский #кс
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