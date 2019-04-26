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19:51 26.04.2019

Окружной админсуд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

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Окружной админсуд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной административный суд Киева в пятницу принял решение о запрете конкурсной комиссии по добору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины совершать определенные действия относительно проведения такого конкурса.

Как сообщает пресс-служба суда, Окружной админсуд, в частности, постановил запретить конкурсной комиссии совершать действия по приему документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проведение тестирования, собеседования, а также действия по отбору кандидатов, формированию и обнародованию списка на сайте официального интернет-представительства президента Украины от трех кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Кроме того, суд запретил главе конкурсной комиссии Наталье Кузнецовой совершать действия по представлению соответствующего списка кандидатов в Министерство иностранных дел для его внесения в установленном порядке в Совет Европы и совершать действия по проведению указанного конкурса. В то же время, МИД запрещено совершать действия по тестированию для определения уровня владения участниками конкурса официальным языками Совета Европы.

"Суд, принимая решение об удовлетворении заявления об обеспечении иска, исходил из того, что соответствующая процедура по проведению конкурса не соответствует международным стандартам, регламентирующим ее проведение. В частности, суд принял во внимание позицию истца, что определенные комиссией сроки для проведения конкурса нарушают рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы", - пояснили в пресс-службе.

Теги: #конкурс #суд #запрет #еспч
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