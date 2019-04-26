События

19:47 26.04.2019

Два неисполнительных директора Ferrexpo отказались баллотироваться на следующий срок в дирекцию компании

3 мин читать
Два неисполнительных директора Ferrexpo отказались баллотироваться на следующий срок в дирекцию компании

Два неисполнительных директора Ferrexpo - Мэри Рейли (Mary Reilly) и Берт Накэн (Bert Nacken) - отказались баллотироваться на следующий срок в совет директоров компании на очередном собрании акционеров 7 июня 2019 года.

"Мэри Рейли и Берт Накен, неисполнительные директора Ferrexpo, сегодня сообщили компании о намерении не баллотироваться на годовом общем собрании группы 7 июня 2019 года", - сообщила компания на Лондонской фондовой бирже в пятницу.

Ранее в этот же день было распространено заявление, что международная аудиторская компания Deloitte LLP отказалась от продолжения работы в качестве аудитора британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, ЕГОК).

М.Рейли была назначена неисполнительным директором Ferrexpo plc с 27 мая 2015 года. Имеет значительный опыт финансовой работы как партнер по аудиту компании Deloitte, в которой работала около 40 лет, до ухода на пенсию в 2013 году. М.Рейли также работала на разных неисполнительных должностях в частном и государственном секторах в Британии и за ее пределами.

Б.Нэкен - бывший главный операционный директор в Западной Австралии крупнейшей в мире горнодобывающей британо-австралийской компании BHP Billiton, в Ferrexpo - с августа 2014 года.

Как сообщалось, Ferrexpo несколько раз откладывала публикацию годового отчета за 2018 год в связи с продолжающейся независимой проверки в отношении благотворительных пожертвований компании в пользу Blooming Land. При этом 4 февраля 2019 года был учрежден независимый комитет по проверке (Independent Review Committee - IRC), который изучает осуществленные пожертвования Ferrexpo из-за расхождений, содержащихся в банковских выписках.

В начале февраля 2019 года Ferrexpo информировала, что ее аудиторы Deloitte LLP получили копии банковских выписок непосредственно от благотворительного фонда Blooming Land в рамках процесса проверки использования взносов, сделанных Ferrexpo. Blooming Land - это украинская благотворительная организация, которая была создана с основной функцией координации программы КСО группы и предоставляет медицинские и социальные услуги местным, региональным и национальным сообществам по всей Украине. Отмечалось также, что Blooming Land и ее субфонды управляются отдельно.

Согласно результатам первого полугодия 2018 года, Ferrexpo в этот период пожертвовала $9,5 млн для Blooming Land. При этом Ferrexpo не вносила никаких дополнительных пожертвований в Blooming Land с мая 2018 года.

Работа учрежденного 4 февраля независимого комитета по проверке ведется совместно с советниками в Великобритании и Украине, включая BDO. В дополнение к несоответствиям в копиях банковских выписок, предоставленных Blooming Land, предварительная работа BDO выявила ряд несоответствий в применении средств Blooming Land и ее субфондами, что указывает на то, что не все средства были использованы для их заявленной цели.

Кроме того, сообщалось, что курс акций Ferrexpo обвалился в пятницу на 28,6%, или на GBP0,768, после новости о том, что Deloitte LLP отказалась от продолжения работы в качестве аудитора компании.

Как сообщалось, Ferrexpo в 2018 года сократила чистую прибыль на 15% – до $335,22 млн, увеличив выручку на 6,4% – до $1274,03 млн.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

ПГОК - основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского, 100% Еристовского ГОКов и 99,9% Белановского ГОКов.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

Теги: #дирекция #ferrexpo #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:49 26.04.2019
Курс акций Ferrexpo рухнул на 28,6% на новости об уходе аудитора на фоне подозрений о законности финопераций компании

Курс акций Ferrexpo рухнул на 28,6% на новости об уходе аудитора на фоне подозрений о законности финопераций компании

18:22 26.04.2019
Сменить состав НКРЭКУ можно лишь в исключительных случаях, последующий конкурсный отбор обязателен - Голикова

Сменить состав НКРЭКУ можно лишь в исключительных случаях, последующий конкурсный отбор обязателен - Голикова

10:13 23.04.2019
Ferrexpo в 2018г сократила чистую прибыль на 15%

Ferrexpo в 2018г сократила чистую прибыль на 15%

18:18 22.04.2019
Аграрии надеются на сохранение команд профильных ведомств после президентских выборов

Аграрии надеются на сохранение команд профильных ведомств после президентских выборов

12:57 22.04.2019
Конкурс на должность главы Госналоговой службы могут заблокировать 2 судебных иска - Минфин

Конкурс на должность главы Госналоговой службы могут заблокировать 2 судебных иска - Минфин

21:44 21.04.2019
Зеленский: Луценко - старая команда, мы будем назначать новых людей

Зеленский: Луценко - старая команда, мы будем назначать новых людей

21:28 21.04.2019
Зеленский: Луценко - старая команда, мы будем назначать новых людей

Зеленский: Луценко - старая команда, мы будем назначать новых людей

20:44 10.04.2019
Порошенко уволил Степанова с должности главы Одесской обладминистрации, врио главы ОГА назначен первый зам Паращенко

Порошенко уволил Степанова с должности главы Одесской обладминистрации, врио главы ОГА назначен первый зам Паращенко

13:14 10.04.2019
Кабмин одобрил увольнение Степанова и Гордеева с поста глав Одесской и Херсонской ОГА

Кабмин одобрил увольнение Степанова и Гордеева с поста глав Одесской и Херсонской ОГА

12:19 10.04.2019
Никаких кадровых решений в команде Зеленского не принимали, сейчас идет процесс отбора кандидатур на посты по компетенции президента – штаб

Никаких кадровых решений в команде Зеленского не принимали, сейчас идет процесс отбора кандидатур на посты по компетенции президента – штаб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На экс-нардепа Крючкова, подозреваемого в нанесении ущерба более 346 млн грн, надели электронный браслет - Нацполиция

Боевики в пятницу 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, ранены двое украинских военных

Украинские правоохранители фиксируют шквал анонимных сообщений о минировании

Суд продолжит рассмотрение дела Вышинского 2 мая

Полиция Киева не обнаружила взрывоопасных предметов в "заминированных" админзданиях, вокзалах и в аэропорту

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция не нашла взрывчатки в историческом музее и метро в центре Харькова

Поезд Кошице-Мукачево стартует 9 июня с EUR7,5 за место

Глава КС подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом, но закон о люстрации с ним не обсуждал

Окружной админсуд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Концерн Daimler удивлен наличием у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

Гражданам США в Украине на фоне волны сообщений о минированиях советуют избегать толпы и мониторить СМИ

На Шри-Ланке во время рейдов полиции произошли три взрыва – СМИ

На экс-нардепа Крючкова, подозреваемого в нанесении ущерба более 346 млн грн, надели электронный браслет - Нацполиция

Глава КС: Хорошо, когда решение совпадает с общественным мнением, но бывает и иначе

Боевики в пятницу 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, ранены двое украинских военных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА