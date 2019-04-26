Гражданам США в Украине на фоне волны сообщений о минированиях советуют избегать толпы и мониторить СМИ

Посольство США в Украине дало рекомендации своим гражданам в связи со шквалом анонимных сообщений о минировании аэропортов, правительственных зданий и станций метро в разных городах страны.

Как указано на сайте посольства в предупреждении от 26 апреля, в Киеве и "по всей стране" отмечается рост количества сообщений о минировании вышеназванных объектов.

Ввиду этого гражданам США советуют избегать толпы, соблюдать инструкции местных правоохранительных органов и мониторить обновленные данные в медиа. Также следует быть готовым к присутствию большего, чем обычно, количества правоохранителей, к возможным перекрытиям улиц, ограничениям и обыскам. Гражданам США рекомендуют быть бдительными по отношению к своему окружению.

Как сообщалось, в последнее время в Украине правоохранители фиксируют шквал анонимных сообщений с ложными угрозами террористического характера. "Только в течение последней недели в разных регионах Украины зафиксировано 93 ложных анонимных сообщения, поступившие по телефонной связи, а также направленные через Интернет. Подавляющее большинство этих месседжей носит серийный характер: осуществляется либо рассылка писем с одного электронного адреса, или волна звонков о минировании поступает в течение короткого промежутка времени", – сообщили в СБУ.

Из потенциально опасных мест были эвакуированы более 2 тыс. человек. После тщательного обследования объектов и прилегающей территории взрывных устройств и веществ правоохранители не обнаружили.