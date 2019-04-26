На экс-нардепа Крючкова, подозреваемого в нанесении ущерба более 346 млн грн, надели электронный браслет - Нацполиция

Подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму более 346 млн грн бывший народный депутат Украины, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, вышедший под залог по решению суда, будет носить электронный браслет, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"На Крючкова надели электронный браслет", - сказал Я.Тракало агентству в пятницу.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Д.Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Д.Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

15 апреля 2019 года детективы НАБУ задержали в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) экстрадированного в Украину из Германии Д.Крючкова.

17 апреля Соломенский районный суд Киева избрал Д.Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей на 45 суток с альтернативой залога в сумме 7 млн грн.

19 апреля залог был внесен, в тот же день Д.Крючков покинул СИЗО.