События

17:25 26.04.2019

Полиция ищет взрывчатку в историческом музее и метро в центре Харькова

1 мин читать

Полиция проверяет информацию о минировании исторического музея, площади Конституции и одноименной станции метро в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что там заложена взрывчатка поступила около 16:30 в пятницу.

"По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в пятницу в полицию поступила информация о минировании пяти гостиниц и гимназии №83. Эти сведения оказались ложными.

Начиная с 21 апреля, в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.

Теги: #киев #минирование #музей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:55 26.04.2019
Украинские правоохранители фиксируют шквал анонимных сообщений о минировании

Украинские правоохранители фиксируют шквал анонимных сообщений о минировании

15:54 26.04.2019
Кличко: Сделаем все, чтобы строительство Шулявского путепровода продолжалось

Кличко: Сделаем все, чтобы строительство Шулявского путепровода продолжалось

13:20 26.04.2019
В Харькове заминированы 5 гостиниц и гимназия, проводится эвакуация

В Харькове заминированы 5 гостиниц и гимназия, проводится эвакуация

13:19 26.04.2019
Полиция Киева не обнаружила взрывоопасных предметов в "заминированных" админзданиях, вокзалах и в аэропорту

Полиция Киева не обнаружила взрывоопасных предметов в "заминированных" админзданиях, вокзалах и в аэропорту

10:43 26.04.2019
В Киеве заминировали Кабмин, Раду, аэропорт и три вокзала

В Киеве заминировали Кабмин, Раду, аэропорт и три вокзала

08:06 26.04.2019
С 28 апреля по 2 мая на мосту имени Патона будет частично ограничено движение транспорта – КГГА

С 28 апреля по 2 мая на мосту имени Патона будет частично ограничено движение транспорта – КГГА

05:39 26.04.2019
Сообщения о минировании гольф-клуба, рынка и вузов в Харькове не подтвердились – полиция

Сообщения о минировании гольф-клуба, рынка и вузов в Харькове не подтвердились – полиция

18:46 25.04.2019
Активисты инициируют сбор средств на выкуп харьковской квартиры Шевелева для создания в ней музея ученого

Активисты инициируют сбор средств на выкуп харьковской квартиры Шевелева для создания в ней музея ученого

16:00 25.04.2019
Сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах не подтвердилось

Сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах не подтвердилось

12:34 25.04.2019
Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах

Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта "Киев" в Жулянах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в пятницу 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, ранены двое украинских военных

Украинские правоохранители фиксируют шквал анонимных сообщений о минировании

Суд продолжит рассмотрение дела Вышинского 2 мая

Полиция Киева не обнаружила взрывоопасных предметов в "заминированных" админзданиях, вокзалах и в аэропорту

Рубан покинул территорию Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в пятницу 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, ранены двое украинских военных

Суд продолжит рассмотрение дела Вышинского 2 мая

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск журналиста Дубинского о запрете политикам выезжать за границу в течение года после выборов

СБУ проверяет информацию относительно возможного призыва к свержению госстроя журналиста Муждабаева

ООН представит результаты пятилетнего мониторинга после насилия 2 мая в Одессе

Количество посетителей Чернобыльской зоны за три года увеличилось почти в 10 раз - Семерак

В команде Зеленского почтили память героев-ликвидаторов Чернобыльской трагедии

Рубан покинул территорию Украины

Во Львове впервые демонтировали многоэтажный дом, построенный с нарушениями

Более тысячи нелегалов сбежали из центра задержания на юге Мексики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА