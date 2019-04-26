Полиция ищет взрывчатку в историческом музее и метро в центре Харькова

Полиция проверяет информацию о минировании исторического музея, площади Конституции и одноименной станции метро в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что там заложена взрывчатка поступила около 16:30 в пятницу.

"По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в пятницу в полицию поступила информация о минировании пяти гостиниц и гимназии №83. Эти сведения оказались ложными.

Начиная с 21 апреля, в полицию ежедневно поступает от 7 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.