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16:45 26.04.2019

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск журналиста Дубинского о запрете политикам выезжать за границу в течение года после выборов

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Окружной админсуд Киева рассмотрит иск журналиста Дубинского о запрете политикам выезжать за границу в течение года после выборов

 Окружной административный суд Киева открыл производство по иску блогера, продюсера департамента журналистских расследований телеканала "1+1", редактора телепрограммы "Гроші" Александра Дубинского, который просит суд запретить высокопоставленным чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.

Как сообщила пресс-служба Окружного админсуда в пятницу, дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

В суде напомнили, что на минувшей неделе к ним поступил иск от А.Дубинского к Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины и администрации Государственной пограничной службы Украины о признании противоправной их бездеятельности по защите национальной безопасности Украины по несовершению ими профилактических действий по предупреждению коррупции и посягательств на экономическую безопасность государства со стороны третьих лиц. Третьими лицами в иске указаны президент Украины Петр Порошенко, глава администрации президента Игорь Райнин, народный депутат Игорь Кононенко.

Теги: #заграница #чиновники #суд #запрет #иск
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