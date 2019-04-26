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16:41 26.04.2019

СБУ проверяет информацию относительно возможного призыва к свержению госстроя журналиста Муждабаева

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СБУ проверяет информацию относительно возможного призыва к свержению госстроя журналиста Муждабаева

 Служба безопасности Украины проверяет обстоятельства, изложенные в депутатском запросе Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии) относительно возможного призыва к свержению государственного строя от журналиста Айдера Муждабаева в соцсети Фейсбук.

Как рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская агентству "Интерфакс-Украина", в СБУ поступил депутатский запрос, и Служба обязана на него отреагировать. Так, расследуются обстоятельства, указанные в этом депутатском запросе.

"СБУ проверяет информацию, изложенную в депутатском обращении Мосийчука, который считает, что в высказываниях журналиста есть призывы к свержению государственного строя", - сказала Е.Гитлянская.

Народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил: "По моему депутатскому обращению относительно Айдера Муждабаева за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, СБУ расследуется уголовное производство".

Депутат пояснил, что речь идет о посте А.Муждабаева в Фейсбук, который он написал после первого тур президентских выборов.

Этот пост А.Муждабаева вызвал резонанс в соцсетях и СМИ и вскоре исчез с его страницы в соцсети. Сам журналист сообщил, что пост был удален в связи с многочисленными жалобами.

Теги: #мосийчук #сбу #журналист
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