Кличко: Сделаем все, чтобы строительство Шулявского путепровода продолжалось

Строительство Шулявского путепровода в столице продолжается, городские власти сделают все для завершения работ, сообщила пресс-служба КГГА.

"Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы строительство продолжалось. И надеемся, что все другие структуры будут поддерживать город, не будут тормозить процесс возведения столь важного для столицы инфраструктурного объекта", - цитирует пресс-служба городского голову Виталия Кличко.

По его словам, действия, направленные на остановку строительных работ, будут рассматриваться городскими властями как "диверсия и работа во вред киевской громаде".

"Насколько мне известно, к подрядчику выдвинул претензии Антимонопольный комитет. Но город сделает все возможное, чтобы ни в коем случае строительство не остановилось", - заявил В.Кличко.

Ранее в СМИ появилась информация о рассмотрении АМКУ решения о наложении штрафа на подрядчика строительства путепровода ООО "Северно-украинский строительный альянс".

Общая стоимость реконструкции Шулявского путепровода – 830,120 млн грн. Продолжительность строительства - 17 месяцев.

Под стенами АМКУ в четверг, 25 апреля, митинговало около 500 строителей компаний, в отношении которых регулятор возбудил дело.