ООН представит результаты пятилетнего мониторинга после насилия 2 мая в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представляет аналитическую справку "Ответственность за убийства и насильственные смерти 2 мая 2014 в Одессе".

"Справка содержит краткий обзор событий, произошедших в Одессе 2 мая 2014г. В результате столкновений в центре города между группами, которых справка называет "сторонниками единства" и "сторонниками федерализма", 6 мужчин из обеих групп получили смертельные огнестрельные ранения. В тот же день, 42 человека (34 мужчины, 7 женщин и один парень) погибли после того, как беспорядки продолжились уже на Куликовом поле, а в Доме профсоюзов вспыхнул пожар", - сообщает пресс-служба Миссии в пятницу.

Выводы, представленные в аналитической справке, основаны на наблюдениях, сделанных непосредственно во время событий 2 мая 2014г, а также на информации, полученной во время визитов в места содержания под стражей, общения со свидетелями, жертвами и их адвокатами, во время мониторинга судебных процессов и в результате анализа судебных решений и встреч с представителями органов государственной и региональной власти.

Аналитическая справка предоставляет детальный анализ расследований и уголовных преследований в отношении различных категорий правонарушителей, которые имели отношение к убийству и насильственной смерти 48 человек 2 мая 2014г в Одессе. Документ содержит обзор столкновений и актов убийства в центре города, рассматривает действия групп, между которыми происходили столкновения, приведшие к пожару в Доме профсоюзов, а также действия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, справка анализирует расследование действий сотрудников милиции во время обеих эпизодов.

Аналитическая справка будет представлена на пресс-конференции в Одессе в четверг, 2 мая 2019г, в 11:00. Справку представит председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.