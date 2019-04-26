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13:19 26.04.2019

Полиция Киева не обнаружила взрывоопасных предметов в "заминированных" админзданиях, вокзалах и в аэропорту

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Полиция Киева не обнаружила взрывоопасных предметов в "заминированных" админзданиях, вокзалах и в аэропорту

 Полиция проверила здания железнодорожных вокзалов, автовокзала, аэропорта и других админзданий и не обнаружила там взрывоопасных предметов.

"В настоящее время все объекты проверены. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено. В ходе проверки проводилась эвакуация граждан: Центральный автовокзал - 250 человек, Дарницкий и Центральный железнодорожные вокзалы - 700 и 1200 человек соответственно", - сказано в сообщении отдел коммуникации полиции Киева в пятницу.

Правоохранители устанавливают личность, которая совершила ложное сообщение о минировании.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.

Ранее в этот день полиция Киева сообщила, что на электронную почту Нацполиции поступило сообщение о якобы минировании Южного вокзала, Дарницкого вокзала, аэропорта "Жуляны" (международный аэропорт "Киев"), зданий Верховной Рады и Кабинета министров. Правоохранители проводят эвакуацию граждан из ряда учреждений.

Теги: #киев #минирование #полиция
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