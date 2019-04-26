События

12:46 26.04.2019

Рубан покинул территорию Украины

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Рубан покинул территорию Украины

 Освобожденный из-под стражи экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

"Он покинул территорию Украины", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе, напомнив, что суд не избирал В.Рубану меру пресечения.

В то же время советник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил агентству "Интерфакс-Украина", что Госпогранслужба не может комментировать информацию относительно пересечения государственной границы лицами.

При этом источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что В.Рубан вылетел из Украины в Польшу еще в воскресенье, 21 апреля.

Теги: #госпогранслужба #гпу #рубан
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