Во Львове впервые демонтировали многоэтажный дом, построенный с нарушениями, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Работы по демонтажу семиэтажного дома по улице Лычаковской, 259 продолжались более месяца и на сегодняшний день завершены.

"Демонтаж многоэтажки, построенной с нарушениями законодательства, завершен, осталось убрать строительный мусор", – указано в сообщении пресс-службы.

ООО "Лидер Монолит" построил указанный дом в 2015 году. В конце 2018 года Апелляционный суд постановил снести дом и в марте текущего года решение ввели в действие.