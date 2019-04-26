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11:00 26.04.2019

Скончалась Элина Быстрицкая

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Скончалась актриса театра и кино, народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщили в пятницу в эфире "Россия-24" (ВГТРК).

Э.Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, в семье военного врача. Во время войны училась на курсах медсестёр, работала в госпитале. В 1947 году окончила медицинский техникум. В конце 1940-х начала заниматься художественной самодеятельностью. Закончила Киевский институт театрального искусства им.Карпенко-Карого. Окончила актёрский факультет в 1953 году.

Работала в Вильнюсском русском драматическом театре, в Московском драматическом театре им.Пушкина. С 1958 в труппе Малого театра. Её дебютом в Малом стала роль леди Уиндермиер в спектакле "Веер леди Уиндермиер" Оскара Уайльда.

С 1950 года Э.Быстрицкая снимается в кино.

Роль, сделавшая ее знаменитой, - Аксинья в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1958).

С 1978 года занимается педагогической деятельностью в Высшем театральном училище им.Щепкина, преподаёт на кафедре актёрского мастерства в ГИТИСе им.Луначарского.

Э.Быстрицкая - президент благотворительного Фонда в поддержку искусства и науки, профессор, академик нескольких академий. Вице-президент Международного фонда охраны здоровья матери и ребёнка.

Теги: #актриса #кончина
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