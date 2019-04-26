Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Чили

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Тихом океане у побережья Чили в 167 км севернее города Копьяпо в северной части страны, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиалом, эпицентр зафиксированного 9:22 кв в пятницу землетрясения имел координаты -25.90 градуса южной широты и -70.78 градуса западной долготы. Эпицентр находился примерно в 8 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".