События

10:55 26.04.2019

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Чили

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Чили

 Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Тихом океане у побережья Чили в 167 км севернее города Копьяпо в северной части страны, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиалом, эпицентр зафиксированного 9:22 кв в пятницу землетрясения имел координаты -25.90 градуса южной широты и -70.78 градуса западной долготы. Эпицентр находился примерно в 8 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Теги: #чили #землетрясение
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