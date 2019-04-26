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10:15 26.04.2019

Объединенные силы обеспечат спокойное празднование Пасхи на Донбассе

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Объединенные силы обеспечат спокойное празднование Пасхи на Донбассе

Командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений к действиям по назначению, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В частности, в период с 22 по 26 апреля под руководством командующего Объединенных сил состоялись проверки боевой службы на позициях, расположенных на переднем крае. Кроме того, проведены проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы. Отдельно проверены и подготовлены все составляющие сектора безопасности, вовлеченные в операцию Объединенных сил", - говорится в обнародованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

С.Наев, находясь непосредственно на переднем крае обороны, лично проверил готовность сил и средств бригад на наиболее угрожаемых направлениях, изучил положение и характер действий противника.

"Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами", - рассказал после работы на переднем крае С.Наев.

По состоянию на 26 апреля в Объединенных силах усилена бдительность, разведка и боевая служба.

"Подразделения Вооруженных сил Украины готовы к сдерживанию вооруженных формирований Российской Федерации на всех возможных направлениях эскалации боевых действий. Одновременно подразделения СБУ, ГНСУ, НГУ, НПУ и ГСЧС, действующие в составе Объединенных сил, готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки (поддержание общественного порядка). Объединенные силы обеспечат спокойное празднование Пасхи гражданами Украины в районе проведения операции", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #наев #пасха
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