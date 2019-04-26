Порошенко, Гройсман и Турчинов почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

" 26 апреля 1986 Помним ...", – написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Глава правительства Украины отметил масштабы катастрофы для всей страны.

"33 года со дня Чернобыльской катастрофы. Склоняю голову перед ликвидаторами последствий взрыва. Благодаря вам удалось локализовать аварию и спасти сотни тысяч жизней. Светлая память погибшим героям и крепкого здоровья всем живым.", – написал на своей странице в Фейсбук В.Гройсман.

"33 года прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Крупнейшая в истории человечества атомная катастрофа планетарного масштаба опалила души миллионов наших соотечественников. Ужасные экологические, социально-экономические и медицинские последствия этой трагедии наше государство испытывает до сих пор", – говорится в сообщении на сайте СНБО Украины в пятницу утром.

Секретарь СНБО подчеркнул, что за прошедшие с момента трагедии десятилетия люди не забыли подвиги ликвидаторов аварии.

"Герои-ликвидаторы своим бессмертным подвигом спасли жизни миллионов, ценой собственной жизни защитили Украину от ядерного апокалипсиса. Они - олицетворение всего украинского народа, - сильные духом, верные долгу, мужественные и самоотверженные! Украинцы никогда не забудут чернобыльской трагедии и своих спасителей", – отметил А.Турчинов.