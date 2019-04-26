Во всех регионах организованы мероприятия по усилению пожарной и техногенной безопасности во время Пасхи - Чечеткин

Во всех регионах Украины будут усилены меры по усилению пожарной и техногенной безопасности во время проведения Пасхальных праздников, сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Проводятся проверки пожарной безопасности культовых сооружений. В период с 27 апреля по 2 мая, а также и 9 и 10 мая личный состав будет переведен на усиленный режим несения службы. 7 тыс. Человек личного состава и 2 тыс. единиц техники, в том числе 9 воздушных судов, будут привлечены на дежурствах", - отметил Н.Чечеткин.