С 28 апреля по 2 мая на мосту имени Патона будет частично ограничено движение транспорта – КГГА

В связи с проведением ремонтных работ с 28 апреля по 2 мая на мосту имени Патона будет частично ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 8:00 28 апреля по 6:00 2 мая в связи с выполнением работ по ремонту плиты проезжей части на мосту им. Е. О. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении б-ра Дружбы Народов, - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в четверг вечером.