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06:22 26.04.2019

Трамп считает, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия

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Трамп считает, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия

США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия, считает президент Дональд Трамп.

"Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее CNN со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту США Д.Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.

"Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Это то, что не пыталась сделать ни одна администрация. Но я бы сказал, что ни одна администрация не пробовала сделать то, что Д.Трамп попытался сделать с Северной Кореей, например", - отметил собеседник телеканала.

Теги: #сша #трамп #мнение #атом
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