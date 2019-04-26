Злоумышленнику, нанесшему телесные повреждения участковому полицейскому, грозит пожизненное заключение

25 апреля в Тростянецком районе вооруженный вилами злоумышленник травмировал участкового офицера полиции, задержанному грозит пожизненное заключение за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полицейским поступило сообщение, что в селе Гордеевка 42-летний местный житель ведет себя агрессивно и разгуливает селом с топором и вилами в руках.

"Участковый офицер полиции в форменной одежде на служебной машине прибыл на место вызова и начал разговаривать с человеком, чтобы он прекратил противоправные действия. Зато злоумышленник набросился на него с вилами, травмировал ухо и проколол щеку. Жители села, которые стали свидетелями происшествия, помогли полицейскому задержать агрессивного мужа и забрать у него огородный инструмент" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в четверг.

У нападавшего не обнаружены признаки алкогольного опьянения .

"Правонарушитель задержан в процессуальном порядке в соответствии со ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей)", - отметили в полиции..

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.